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BMW влетел в фуру под Лепелем: погибли два человека
15.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая – Sputnik. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Лепельском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.
© Photo : ГАИ ГУВД МИнгорисполкома
Авария произошла около 16:00 в пятницу 14 мая на 176-м километре трассы, соединяющей Минск и Витебск.
"Столкнулись фура Volvo и BMW под управлением водителя 1970 года рождения. В салоне легкового авто находилась также женщина", – сказали в инспекции.
Там уточнили, что водитель легковушки и его пассажирка скончались на месте. Личность погибшей женщины устанавливается.
На месте ДТП работали эксперты управления ГКСЭ по Витебской области, МЧС и медики.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, выясняя все ее обстоятельства.
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Водитель легковушки и его пассажирка скончались на месте, личность погибшей женщины в настоящее время устанавливается.
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