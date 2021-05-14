BMW влетел в фуру под Лепелем: погибли два человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Лепельском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

Авария произошла около 16:00 в пятницу 14 мая на 176-м километре трассы, соединяющей Минск и Витебск.

"Столкнулись фура Volvo и BMW под управлением водителя 1970 года рождения. В салоне легкового авто находилась также женщина", – сказали в инспекции.

Там уточнили, что водитель легковушки и его пассажирка скончались на месте. Личность погибшей женщины устанавливается.

На месте ДТП работали эксперты управления ГКСЭ по Витебской области, МЧС и медики.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, выясняя все ее обстоятельства.