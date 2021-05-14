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За "пьяное" ДТП витеблянин проведет в колонии шесть лет

15.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 14 мая – Sputnik. Суд Первомайского района города Витебска рассмотрел дело о смертельном ДТП, в котором погиб пешеход, сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Беларусь.

На скамье подсудимых находился житель Витебска 1964 года рождения.

"Судом было установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем, выехал на нерегулируемый пешеходный переход, где совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте ДТП", – отметили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что осужденный двигался со скоростью почти 80 километров в час, но, подъезжая к переходу, даже не попытался снизить скорость.

Трагедия произошла в областном центре днем 28 января 2021 года на улице Короткевича.

Обвиняемый свою вину полностью признал и добровольно выплатил потерпевшему супругу погибшей 750 рублей в счет возмещения морального ущерба. При этом суд определил сумму, которую следует взыскать в качестве компенсации в размере 50 тысяч белорусских рублей. 

© Photo : YouTube / МВД Беларуси
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Суд признал витеблянина виновным по ч. 4 ст. 317 УК РБ (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека) и приговорил его к лишению свободы в исправительной колонии сроком на шесть лет. Кроме того, мужчине запрещено управлять транспортными средствами в течение пяти лет.

Учитывая возмещенную сумму, осужденному предстоит отдать потерпевшей стороне еще 49250 рублей и оплатить адвоката, услуги которого обошлись в 100 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

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Теги: Витебск
 
 
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Жителя областного центра лишили не только свободы, но и права управлять автомобилем, а также выписали солидный штраф.
 
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