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За "пьяное" ДТП витеблянин проведет в колонии шесть лет
15.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 14 мая – Sputnik. Суд Первомайского района города Витебска рассмотрел дело о смертельном ДТП, в котором погиб пешеход, сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Беларусь.
На скамье подсудимых находился житель Витебска 1964 года рождения.
"Судом было установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем, выехал на нерегулируемый пешеходный переход, где совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте ДТП", – отметили в пресс-службе суда.
Там уточнили, что осужденный двигался со скоростью почти 80 километров в час, но, подъезжая к переходу, даже не попытался снизить скорость.
Трагедия произошла в областном центре днем 28 января 2021 года на улице Короткевича.
Обвиняемый свою вину полностью признал и добровольно выплатил потерпевшему супругу погибшей 750 рублей в счет возмещения морального ущерба. При этом суд определил сумму, которую следует взыскать в качестве компенсации в размере 50 тысяч белорусских рублей.
Суд признал витеблянина виновным по ч. 4 ст. 317 УК РБ (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека) и приговорил его к лишению свободы в исправительной колонии сроком на шесть лет. Кроме того, мужчине запрещено управлять транспортными средствами в течение пяти лет.
Учитывая возмещенную сумму, осужденному предстоит отдать потерпевшей стороне еще 49250 рублей и оплатить адвоката, услуги которого обошлись в 100 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
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Жителя областного центра лишили не только свободы, но и права управлять автомобилем, а также выписали солидный штраф.
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