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Продолжение конфликта в секторе Газа: новые бомбежки и погибшие дети

15.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая ― Sputnik. В результате ракетного обстрела израильского города Ашдод там вспыхнул крупный пожар, сообщило военное крыло ХАМАС. О ракетной очереди по израильским городам Беэр-Шева и Ашдод стало известно минувшей ночью, обстрелы стали ответом на авиаудар Израиля по лагерю беженцев аш-Шати в городе Газа, передает РИА Новости.

Военное крыло ХАМАС отмечает, что ракета упала в промышленном районе Ашдода. 

© CC BY-SA 4.0 / Mark Nakoykher
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По данным газеты Jerusalem Post, пожар в результате падения ракеты произошел на портовом заводе в Ашдоре. Данных о пострадавших не поступало. Армия Израиля разместила видео пожара в Twitter, предупредив ХАМАС о последствиях.

Новые авиаудары и ответ Израиля

За последние несколько часов армия Израиля уничтожила офис военной разведки ХАМАС на территории сектора Газа, а также пусковые установки ракет класса "земля-земля", две группы боевиков.

В сообщении в армейском twitter-аккаунте, говорится, что с начала обострения конфликта в понедельник боевое крыло ХАМАС выпустило по территории Израиля суммарно более 2 тыс. ракет. Сейчас ХАМАС расплачивается за террор, добавили в пресс-службе израильской армии.

Погибшие дети

Тридцать четыре ребенка в секторе Газа и двое детей в Израиле погибли в результате обострения конфликта за последние четыре дня, заявила РИА Новости представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума.

"Согласно сообщениям, полученным ЮНИСЕФ, 34 ребенка были убиты в секторе Газа с 10 мая. Таким образом, только за последние четыре дня было убито 34 палестинских ребенка, что является огромным числом. Также двое детей погибли в Израиле", - сообщила представитель ЮНИСЕФ.

Новое обострение палестино-израильского конфликта

Обстановка на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник 10 мая. Суммарно за это время из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 2 тысяч ракет, около 350 из них упали на территории самой Газы.

По данным на утро субботы, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным Минздрава Палестины, жертвами с палестинской стороны стали 126 человек, более 950 получили ранения.

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Теги: Минск
 
 
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По данным ЮНИСЕФ, за неделю с момента обострения конфликта в результате ракетных обстрелов в секторе Газа погибли 30 детей, есть погибшие дети и с израильской...
 
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