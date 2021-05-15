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Лукашенко поздравил с юбилеем отряд спецназначения МЧС "Зубр"

15.05.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Республиканский отряд специального назначения "Зубр" Министерства по чрезвычайным ситуациям с 30-летием со дня образования. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Поздравление главы государства адресовано  нынешним сотрудникам, а также ветеранам подразделения - всем, кто создавал, служил и был причастен к становлению спецотряда, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Посвятив себя благородному делу, вы первыми приходите на помощь людям, попавшим в беду", - отмечается в поздравлении Лукашенко.

Высокий профессионализм, личное мужество и смелость в ликвидации техногенных аварий и последствий стихийных бедствий как в Беларуси, так и за рубежом создали имидж отряда МЧС, способного оперативно и качественно решать задачи любой сложности, порой в условиях повышенного риска, говорится в поздравлении.

Компетенции личного состава заслуженно подтверждают полученные ими международные сертификаты, сказано в поздравительном сообщении. 

"Убежден, что, являясь неотъемлемой частью структур Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и Корпуса сил СНГ, подразделения отряда продолжат укреплять традиции международной взаимопомощи в преодолении чрезвычайных ситуаций", - добавил Лукашенко.

Президент пожелал участникам и ветеранам отряда "Зубр" здоровья, счастья, благополучия, успешной и безопасной службы.

Чем занимается спецотряд "Зубр"

Республиканский отряд спецназначения "ЗУБР" был создан постановлением Совета Министров в 1991 году для реагирования на наиболее сложные природные и техногенные чрезвычайные ситуации, в том числе утечки опасных химических веществ, радиационные аварии, обрушение зданий, происшествия на акваториях и прочие ЧС, в 1999 году стал частью МЧС после создания министерства.

Одной из основных функций "Зубра" является участие в международных спасательных операциях и помощь иностранным государствам по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках миссии ООН. Возглавляет отряд полковник внутренней службы Игорь Зарембо.

 
Теги: Минск
 
 
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Республиканский отряд спецназначения "ЗУБР" был создан для реагирования на наиболее сложные природные и техногенные катастрофы, а также для участия в...
 
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