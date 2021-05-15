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В Гродно мужчина на детской площадке угрожал подростку автоматом
Источник материала: Tut.by
Вечером 14 мая в Гродно мужчина на детской площадке угрожал подростку автоматом,
Установлено, что пьяный 45-летний мужчина направлял на 17-летнего парня и его друга автомат, а также угрожал подросткам. Они сами его скрутили и вызвали милицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство). Мужчина задержан.
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Возбуждено уголовное дело.
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