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В Гродно мужчина на детской площадке угрожал подростку автоматом

15.05.2021 10:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 14 мая в Гродно мужчина на детской площадке угрожал подростку автоматом, сообщает СК.


Установлено, что пьяный 45-летний мужчина направлял на 17-летнего парня и его друга автомат, а также угрожал подросткам. Они сами его скрутили и вызвали милицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство). Мужчина задержан.

 
Теги: Гродно
 
 
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