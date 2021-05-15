Источник материала: Tut.by

Вечером 14 мая в Гродно мужчина на детской площадке угрожал подростку автоматом, сообщает СК.





Установлено, что пьяный 45-летний мужчина направлял на 17-летнего парня и его друга автомат, а также угрожал подросткам. Они сами его скрутили и вызвали милицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство). Мужчина задержан.