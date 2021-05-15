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Белорусы пострадали в жутком ДТП под Смоленском: что известно об аварии

15.05.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая ― Sputnik. Граждане Беларуси пострадали с серьезной автоаварии под Смоленском, сообщили в пресс-службе УМВД российского региона. 

© Sputnik / Кирилл Брага
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Авария произошла около 6:20 в Сафоновском районе, на участке трассы М-1 Смоленской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и большегруз Volvo, пострадали тринадцать человек ― все граждане Беларуси, это подтвердили в МИД страны.

Предварительно выяснилось, что столкновение случилось из-за несоблюдения дистанции водителем фуры, уточнили в УМВД. 

Смертельных жертв в аварии нет, однако состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двое – в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом. К оказанию помощи привлечены специалисты территориального Центра медицины катастроф

На месте аварии работает полиция, помощь пострадавшим оказывают дипломаты.

Всего в бусе находились 20 белорусов. Микроавтобус выполнял заказной рейс.

Помощь посольства

Состояние пострадавших в ДТП в Смоленской области взято на контроль посольством Беларуси в Российской Федерации.

"Посольство Республики Беларусь держит ситуацию на контроле, находится в тесном контакте с соответствующими ведомствами Российской Федерации, ведет работу по установлению и информированию родственников пострадавших", - сообщается на сайте дипломатического представительства.

По информации департамента здравоохранения Смоленской области всех пострадавших госпитализировали в Сафоновскую ЦРБ. 

Белорусское посольство в РФ контролирует ситуацию, находится в постоянном контакте с компетентными органами Российской Федерации, ведет работу по установлению и информированию родственников пострадавших.

Будет дополнено

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла рано утром в субботу, на трассе М-1 в Смоленской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и большегруз Volvo, бус с белорусами от удара опрокинулся.
 
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