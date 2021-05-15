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В ДТП под Смоленском пострадали 13 белорусов - кадры с места аварии

15.05.2021 12:37 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В Смоленской области на трассе М1 большегруз столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пострадали 13 человек. Все белорусы. Сейчас пострадавшие госпитализированы.

Наши корреспонденты связались с пресс-секретарем посольства Беларуси в Российской Федерации Олегом Мазуро. Он прокомментировал ситуацию и рассказал о действиях диппредставительства. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте сейчас работают сотрудники полиции. 

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Теги: Гомель
 
 
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В Смоленской области на трассе М1 большегруз столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пострадали 13 человек. Все белорусы. Сейчас пострадавшие...
 
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Белорусы пострадали в жутком ДТП под Смоленском: что известно об аварии
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