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ДТП с гражданами Беларуси на трассе в Смоленской области
Источник материала: БT
Пассажирский микроавтобус с гражданами Беларуси столкнулся с грузовиком на трассе М1 "Беларусь" в Сафоновском районе Смоленской области. В результате госпитализированы 13 человек, один из них в крайне тяжелом состоянии.
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Пассажирский микроавтобус с гражданами Беларуси столкнулся с грузовиком на трассе М1 "Беларусь" в Сафоновском районе Смоленской области. В результате...
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