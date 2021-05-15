ДТП с гражданами Беларуси на трассе в Смоленской области

Источник материала: БT

Пассажирский микроавтобус с гражданами Беларуси столкнулся с грузовиком на трассе М1 "Беларусь" в Сафоновском районе Смоленской области. В результате госпитализированы 13 человек, один из них в крайне тяжелом состоянии.





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