Боевой арсенал оружия изъяли бойцы ГУБОП у пенсионера из Могилева

Источник материала: БT

Бойцы ГУБОП задержали 65-летнего пенсионера из Могилева, который хранил дома и в гараже боевой арсенал. Из бокса изъято более десяти тысяч патронов к нарезному оружию, в том числе к пистолетам Макарова и револьверу, автомату Калашникова, а также спортивным и охотничьим карабинам. А в жилище пенсионера оперативники нашли пистолеты, а также запасные и составные части, одноствольное охотничье ружье и свыше семи тысяч патронов. Арсенал направили на экспертизу.



Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Источник их происхождения предстоит выяснить.



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