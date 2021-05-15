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Боевой арсенал оружия изъяли бойцы ГУБОП у пенсионера из Могилева
Источник материала: БT
Бойцы ГУБОП задержали 65-летнего пенсионера из Могилева, который хранил дома и в гараже боевой арсенал. Из бокса изъято более десяти тысяч патронов к нарезному оружию, в том числе к пистолетам Макарова и револьверу, автомату Калашникова, а также спортивным и охотничьим карабинам. А в жилище пенсионера оперативники нашли пистолеты, а также запасные и составные части, одноствольное охотничье ружье и свыше семи тысяч патронов. Арсенал направили на экспертизу.
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Бойцы ГУБОП задержали 65-летнего пенсионера из Могилева, который хранил дома и в гараже боевой арсенал. Из бокса изъято более десяти тысяч патронов к нарезному...
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