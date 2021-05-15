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В Могилеве горят отходы резины на бывшем регенератном заводе, столб черного дыма виден за много километров
Источник материала: Tut.by
15 мая на территории бывшего регенератного завода, где теперь работает ООО «Данотон», загорелись отходы производства резины,
На месте ЧП работают подразделения пожарных. Причина возгорания устанавливается, сроки ликвидации пожара пока не сообщаются.
Ранее на территории бывшего регенератного завода уже происходили возгорания отходов резины.
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В Могилеве горят отходы резины на бывшем регенератном заводе, столб черного дыма виден за много километров
15 мая на территории бывшего регенератного завода, где теперь работает ООО «Данотон», загорелись отходы производства резины.
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