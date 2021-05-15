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В Могилеве горят отходы резины на бывшем регенератном заводе, столб черного дыма виден за много километров

15.05.2021 15:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 мая на территории бывшего регенератного завода, где теперь работает ООО «Данотон», загорелись отходы производства резины, сообщили «Могилев.Онлайн» в областном управлении МЧС.








На месте ЧП работают подразделения пожарных. Причина возгорания устанавливается, сроки ликвидации пожара пока не сообщаются.

Ранее на территории бывшего регенератного завода уже происходили возгорания отходов резины.

 
Теги: Могилев
 
 
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15 мая на территории бывшего регенератного завода, где теперь работает ООО «Данотон», загорелись отходы производства резины.
 
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