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В Светлогорске мужчина переплыл Березину - а обратно вернуться не смог. Пришлось спасать
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске мужчина переплыл Березину — а обратно вернуться не смог. Все произошло 14 мая в районе старой паромной переправы в Светлогорске,
Спасателям сообщили, что какой-то мужчина переплывал в верхней одежде Березину. Работники ОСВОДа увидели, что он находится на противоположном берегу реки и зовет на помощь.
Оказывается, 46-летний мужчина переплыл на противоположный берег, затем попытался плыть обратно — но ему стало плохо.
Работники ОСВОДа достали мужчину на берег. От медицинской помощи тот отказался.
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Все произошло 14 мая в районе старой паромной переправы в Светлогорске.
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