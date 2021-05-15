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В Светлогорске мужчина переплыл Березину - а обратно вернуться не смог. Пришлось спасать

15.05.2021 17:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорске мужчина переплыл Березину — а обратно вернуться не смог. Все произошло 14 мая в районе старой паромной переправы в Светлогорске, сообщает ОСВОД региона.


Спасателям сообщили, что какой-то мужчина переплывал в верхней одежде Березину. Работники ОСВОДа увидели, что он находится на противоположном берегу реки и зовет на помощь.

Оказывается, 46-летний мужчина переплыл на противоположный берег, затем попытался плыть обратно — но ему стало плохо.

Работники ОСВОДа достали мужчину на берег. От медицинской помощи тот отказался.

 
 
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Все произошло 14 мая в районе старой паромной переправы в Светлогорске.
 
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