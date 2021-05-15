В Светлогорске мужчина переплыл Березину - а обратно вернуться не смог. Пришлось спасать

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске мужчина переплыл Березину — а обратно вернуться не смог. Все произошло 14 мая в районе старой паромной переправы в Светлогорске, сообщает ОСВОД региона.





Спасателям сообщили, что какой-то мужчина переплывал в верхней одежде Березину. Работники ОСВОДа увидели, что он находится на противоположном берегу реки и зовет на помощь.

Оказывается, 46-летний мужчина переплыл на противоположный берег, затем попытался плыть обратно — но ему стало плохо.

Работники ОСВОДа достали мужчину на берег. От медицинской помощи тот отказался.