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Последние подробности о жуткой аварии с автобусом в Смоленской области

15.05.2021 22:45 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Пострадали 16 белорусов. ДТП произошло сегодня рано утром на трассе М1.


Микроавтобус с нашими гражданами столкнулся с большегрузом и перевернулся. Пострадавших экстренно госпитализировали. За ситуацией пристально следит посольство Беларуси в России. Наши корреспонденты связались с пресс-секретарем ведомства Олегом Мазуро. Он сообщил, что посольство находится в контакте с семьями всех пострадавших, а также рассказал другие подробности.

Предварительно выяснилось, что столкновение случилось из-за несоблюдения дистанции водителем фуры. Возбуждено уголовное дело. Расследование взято под контроль руководством областной прокуратуры.

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Теги: Гомель
 
 
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Пострадали 16 белорусов. ДТП произошло сегодня рано утром на трассе М1. Микроавтобус с нашими гражданами столкнулся с большегрузом и перевернулся....
 
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