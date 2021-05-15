ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На акциях в поддержку Палестины во Франции задержан 51 человек

16.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Несанкционированная акция в поддержку Палестины в Париже закончилась жесткими столкновениями между полицией и манифестантами, сообщает корреспондент РИА Новости.

Несмотря на запрет властей, акция в поддержку Палестины началась в 15:00 в районе Барбес в 18-м округе Парижа.

Агрессивно настроенная толпа бросала в правоохранителей бутылки, деревянные доски, петарды, сжигала мусорные баки, полиция в ответ распыляла газ и применяла водометы. Позднее столкновения ужесточились: полицейские начали стрелять по демонстрантам резиновыми пулями.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее сообщил, что на несанкционированных акциях в поддержку Палестины, которые прошли в субботу во Франции, задержан 51 человек, среди них 44 – в Париже. Пострадал один полицейский.

В пропалестинских акциях по всей стране приняли участие 22 тысячи человек, из них около 2,5-3,5 тысячи – в столице.

Обострение израильско-палестинского конфликта

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник 10 мая. За этот период из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 2 тысяч ракет, около 350 из них упали на территории самой Газы.

По данным на субботу, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным Минздрава Палестины, жертвами с палестинской стороны стали 145 человек, более 1100 получили ранения.

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным МВД, в пропалестинских акциях по всей стране приняли участие 22 тысячи человек, из них около трех тысяч – в Париже.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Последние подробности о жуткой аварии с автобусом в Смоленской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by