На акциях в поддержку Палестины во Франции задержан 51 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Несанкционированная акция в поддержку Палестины в Париже закончилась жесткими столкновениями между полицией и манифестантами, сообщает корреспондент РИА Новости .

Несмотря на запрет властей, акция в поддержку Палестины началась в 15:00 в районе Барбес в 18-м округе Парижа.

Агрессивно настроенная толпа бросала в правоохранителей бутылки, деревянные доски, петарды, сжигала мусорные баки, полиция в ответ распыляла газ и применяла водометы. Позднее столкновения ужесточились: полицейские начали стрелять по демонстрантам резиновыми пулями.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее сообщил, что на несанкционированных акциях в поддержку Палестины, которые прошли в субботу во Франции, задержан 51 человек, среди них 44 – в Париже. Пострадал один полицейский.

В пропалестинских акциях по всей стране приняли участие 22 тысячи человек, из них около 2,5-3,5 тысячи – в столице.

Обострение израильско-палестинского конфликта

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник 10 мая. За этот период из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 2 тысяч ракет, около 350 из них упали на территории самой Газы.

По данным на субботу, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным Минздрава Палестины, жертвами с палестинской стороны стали 145 человек, более 1100 получили ранения.

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