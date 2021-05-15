Малой или большой кровью? Губернатор высказался о ремонте костела в Будславе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин поблагодарил спасателей за то, что аккуратно ликвидировали пожар в Будславском костеле.

"Хочу сказать большое спасибо МЧС, и областным спасателям в том числе, потому что они достаточно аккуратно ликвидировали эту чрезвычайную ситуацию. Можно было нанести костелу не меньший ущерб от воды (при ликвидации пожара – Sputnik), чем от огня", – заявил Турчин в эфире "Беларусь 1".

По его словам, теперь стоит вопрос восстановления храма: "нужно произвести обследование конструкций, чтобы принимать решение о том, какие механизмы и какие пути задействовать для восстановления костела".

Губернатор отметил, что после того, как будет получена соответствующая информация, будет принято решение и о возможных источниках финансирования.

"Мы (Минская область – Sputnik) в стороне не останемся. Глава государства дал соответствующее поручение, и я думаю, что все будет нормально", – заявил Турчин.

Отвечая на вопрос о том, как долго будет длиться оценка состояния храма после пожара, губернатор сказал, что сложно определить сроки, поскольку этим должна заниматься специализированная организация, которая установит, как повлияло воздействие высоких температура на несущие конструкции.

"Потому что от этого зависит следующее решение – малой или большой обойдемся кровью", – сказал губернатор о перспективах ремонтных и восстановительных работ в храме.

Чем известен костел в Будславе

Будславский костел носит статус Национального санктуария (усыпальницы) Матери Божьей Будславской. В нем находится чудотворная икона Матери Божьей Будславской, которая считается небесной покровительницей белорусских католиков. Кроме этого костел в Будславе является памятником архитектуры и истории. Он один из трех храмов в Беларуси, носящих титул "малая базилика". В храме служат священники из ордена бернардинцев (францисканцев).

Первые упоминания о строительстве храма в Будславе относятся к 1504 году. Костел также еще известен Будславским фэстом, когда паломники со всей Беларуси в начале июля каждый год приезжали поклониться чудотворному образу.

11 мая 2021 года костел пострадал от пожара, в результате которого сгорела и обвалилась крыша, сильно повреждены своды и другие строительные конструкции.

Читайте также: