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Бесправник пытался скрыться от ГАИ и влетел в забор – пассажир погиб
16.05.2021 14:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая - Sputnik. В Гродно бесправник пытался скрыться от ГАИ утром в воскресенье, подробности инцидента рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Наряд ДПС обратил внимание на автомобиль Ford Mondeo, действия водителя которого вызвали подозрения, на улице Асфальтной около 10 утра и подал сигнал остановиться. Однако водитель наоборот ускорил скорость и попытался скрыться. однако с управлением ему справиться не удалось и почти сразу же машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в бетонный забор жилого дома.
Пассажир 1970 года рождения от полученных травм скончался на месте аварии. Водителя 2022 года рождения с тяжелыми травмами доставили в больницу. Чтобы их деблокировать из автомобиля, потребовалась помощь МЧС.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты, причины ДТП выясняются.
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Наряд ДПС обратил внимание на автомобиль Ford Modeo, действия водителя которого вызвали подозрения, около 10 утра в воскресенье.
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