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Десятки тысяч семей в Китае оказались в зоне бедствия из-за урагана

16.05.2021 15:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая - Sputnik. Более 26 тысяч семей в Китае оказались в зоне бедствия из-за мощного урагана, сообщает Центральное телевидение Китая.

По официальным данным, несколько жителей получили ранения, в списках пострадавших – более 800 строений, уничтожены сотни гектаров посевных площадей.

Сейчас в пострадавших районах ведутся оперативные работы по восстановлению поврежденных линий электропередач, разбору завалов.

Напомним, мощный ураган обрушился на уезд Кайян провинции Гуанчжоу. Из-за двух торнадо 15 мая только в городах Ухань и Сучжоу погибли 12 человек.

Скорость ветра местами достигала 24 м/с. На стройплощадках падали башенные краны.

Метеорологи предупреждают о возможности возникновения новых торнадо. Режим повышенной опасности сохраняется в регионе.

 
Теги: Минск
 
 
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Многие жители получили ранения и травмы в результате бушевавшей стихии, которая обрушилась на уезд Кайян провинции Гуанчжоу.
 
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