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Десятки тысяч семей в Китае оказались в зоне бедствия из-за урагана
16.05.2021 15:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая - Sputnik. Более 26 тысяч семей в Китае оказались в зоне бедствия из-за мощного урагана, сообщает
По официальным данным, несколько жителей получили ранения, в списках пострадавших – более 800 строений, уничтожены сотни гектаров посевных площадей.
Сейчас в пострадавших районах ведутся оперативные работы по восстановлению поврежденных линий электропередач, разбору завалов.
Напомним, мощный ураган обрушился на уезд Кайян провинции Гуанчжоу. Из-за двух торнадо 15 мая только в городах Ухань и Сучжоу погибли 12 человек.
Скорость ветра местами достигала 24 м/с. На стройплощадках падали башенные краны.
Метеорологи предупреждают о возможности возникновения новых торнадо. Режим повышенной опасности сохраняется в регионе.
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Многие жители получили ранения и травмы в результате бушевавшей стихии, которая обрушилась на уезд Кайян провинции Гуанчжоу.
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