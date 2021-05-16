Десятки тысяч семей в Китае оказались в зоне бедствия из-за урагана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая - Sputnik. Более 26 тысяч семей в Китае оказались в зоне бедствия из-за мощного урагана, сообщает Центральное телевидение Китая .

По официальным данным, несколько жителей получили ранения, в списках пострадавших – более 800 строений, уничтожены сотни гектаров посевных площадей.

Сейчас в пострадавших районах ведутся оперативные работы по восстановлению поврежденных линий электропередач, разбору завалов.

Напомним, мощный ураган обрушился на уезд Кайян провинции Гуанчжоу. Из-за двух торнадо 15 мая только в городах Ухань и Сучжоу погибли 12 человек.

Скорость ветра местами достигала 24 м/с. На стройплощадках падали башенные краны.

Метеорологи предупреждают о возможности возникновения новых торнадо. Режим повышенной опасности сохраняется в регионе.