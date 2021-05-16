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Девочка на электросамокате попала под колеса авто в Минске
16.05.2021 16:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая – Sputnik. Девочка-подросток попала под колеса автомобиля Hyundai в Минске, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
Авария произошла около 10:00 в воскресенье 16 мая на улице Матусевича белорусской столицы.
© Photo : СК РБ
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"Водитель Hyundai двигался по проспекту Пушкина и при повороте направо на улицу Матусевича совершил наезд на 14-летнюю девочку", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что юная жительница Минска ехала на электросамокате и пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
В результате девочка получила травмы и была доставлена в больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Девочка-подросток попала под машину, когда пересекала улицу по переходу на запрещающий сигнал светофора.
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