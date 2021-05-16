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На АЭС под Мадридом случился пожар – отключили реактор

16.05.2021 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая - Sputnik. Пожар произошел на первом энергоблоке испанской АЭС "Трильо", расположенной в 80 километрах к северо-востоку от Мадрида,.

Возгорание случилось вечером в 15 мая, сообщается на сайте МАГАТЭ.

В организации отметили, что тревога на атомной станции была объявлена после того, как воспламенился главный электрический трансформатор. Тогда реактор первого энергоблока автоматически отключился. Пожар был вовремя потушен.

Испанская сторона заверила МАГАТЭ, что угрозы безопасности для населения, сотрудников станции и окружающей среды нет.

Местный регулятор по атомной энергетике также сообщил, что в результате возгорания не повреждены и системы безопасности АЭС.

 
Теги: Минск
 
 
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Возгорание произошло на одном из энергоблоков крупной АЭС, расположенной в 80 км от испанской столицы.
 
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