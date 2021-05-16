|
Дело возбудили по факту смертельной аварии в Гродно
16.05.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая – Sputnik. Водитель автомобиля, по вине которого в аварии в Гродно погиб мужчина, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
© Photo : ГАИ УВД Гродненского облисполкома
ДТП
В ДТП погиб пассажир Ford, а управлявшего машиной парня в тяжелом состоянии доставили в больницу.
"В отношении водителя возбуждено дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сказали в СК.
Там также сообщили, что следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель легковушки ранее был лишен прав, а авария стала итогом погони за ним сотрудников ГАИ.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)