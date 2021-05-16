ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дело возбудили по факту смертельной аварии в Гродно

16.05.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Водитель автомобиля, по вине которого в аварии в Гродно погиб мужчина, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

© Photo : ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Бесправник пытался скрыться от ГАИ и влетел в забор – пассажир погиб

ДТП произошло утром в воскресенье 16 мая: авто, за рулем которого находился 18-летний парень, на большой скорости врезалось в бетонный забор. Водитель ранее был лишен прав, а авария стала итогом погони за ним сотрудников ГАИ.

В ДТП погиб пассажир Ford, а управлявшего машиной парня в тяжелом состоянии доставили в больницу.

"В отношении водителя возбуждено дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сказали в СК.

Там также сообщили, что следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель легковушки ранее был лишен прав, а авария стала итогом погони за ним сотрудников ГАИ.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Автобус в Минске наехал на металлическую плитку – пострадал пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by