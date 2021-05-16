Дело возбудили по факту смертельной аварии в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Водитель автомобиля, по вине которого в аварии в Гродно погиб мужчина, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

ДТП произошло утром в воскресенье 16 мая: авто, за рулем которого находился 18-летний парень, на большой скорости врезалось в бетонный забор. Водитель ранее был лишен прав, а авария стала итогом погони за ним сотрудников ГАИ.

В ДТП погиб пассажир Ford, а управлявшего машиной парня в тяжелом состоянии доставили в больницу.

"В отношении водителя возбуждено дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сказали в СК.

Там также сообщили, что следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы.