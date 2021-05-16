Автобус в Минске наехал на металлическую плитку – пострадал пассажир

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Автобус в Минске попал в необычное ДТП: пересекая трамвайные пути, он наехал на плохо закрепленную металлическую плитку, сообщили в столичной ГАИ.

Авария случилась в 08:40 в воскресенье 16 мая. Автобус двигался по проспекту Машерова в сторону улицы Кропоткина. Металлическая плитка повредила салон, что привело к травмированию пенсионера, который находился внутри. Мужчину отправили в больницу. Дорожная милиция проводит проверку.

Госавтоинспекция попросила водителей сообщать городским службам о недостатках, которые они заметили на дороге. Это увеличит шансы на оперативное решение проблемы.

Это не единственное ДТП с пострадавшими 16 мая. Ранее Sputnik сообщал, что девочка на электросамокате попала под колеса авто на улице Матусевича.