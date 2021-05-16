Сильнейший ураган оставил без света населенные пункты Костромской области

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Более 31 тысячи человек оказались без электричества из-за сильного урагана в Костромской области, сообщает администрации региона.

Шквалистый ветер повредил крыши около 130 домов, стихия повалила остановки общественного транспорта, деревья. Власти ввели в некоторых районах режим ЧС.

"Ветром опрокидывало остановки, погнуло многие дорожные знаки, указатели. Некоторые вырвало из земли. Дорожникам необходимо сейчас будет серьезно поработать, чтобы все быстро восстановить", – заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Ураганный ветер повредил линии электропередач в 400 населенных пунктах. Много поваленных деревьев вдоль федеральной трассы Кострома – Шарья.

Как сообщили энергетики, сбои в электроснабжении региона – одни из самых серьезных в истории. Для восстановления линий электропередач в область стянуты бригады аварийных служб из других областей.

В районах созданы комиссии, которые оценят ущерб от разгула стихии.