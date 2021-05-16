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Генпрокурор рассказал о расследовании дела о геноциде белорусов

17.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая - Sputnik. Результаты проведенных исследований, раскопок по делу о геноциде белорусов доказывают, что масштаб этой трагедии гораздо больше, нежели известно сегодня и указано в историографии, заявил в эфире "Беларусь-1" в воскресенье генеральный прокурор республики Андрей Швед.

© Sputnik / Владимир Трефилов
Историк о геноциде и реальных целях Германии в войне против СССР

Он отметил, что для расследования данного уголовного дела ведомство не только изучало архивные данные, проводило раскопки мест массовых захоронений, но также опрашивало свидетелей нацистских преступлений.

Швед рассказал о проведении первых раскопок под Логойском, где по данным архива, должны были обнаружить один ров с убитыми людьми, в том числе младенцами. По словам генпрокурора, криминалистическая техника показала, что таких рвов там больше. И количество жертв значительно превышает архивные сведения.

"Когда мы начали работать там, даже опытные следователи, прокуроры, криминалисты содрогнулись от того что там увидели. Наслоения людей, матери, которые обнимают своих младенцев с пулевыми отверстиями в затылке – все это настолько поражает, показывает цинизм, жестокость фашизма, нацизма", – заявил Швед.

По его словам, это доказывает тот факт, что масштабы трагедии и официальная историография Беларуси далеки от реальных цифр уничтоженного населения. Швед добавил, что на территории страны нет ни одного района, который бы не затронула эта трагедия.

О живых нацистах и международном трибунале

Генпрокурор также рассказал, что в ходе расследования дела установлены сведения о живых нацистских преступниках, которые были в годы войны в списках участников карательных батальонов: литовских батальонов СС и Армии Крайовой.

"Готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде", – добавил Швед.

Он уточнил, что Генпрокуратуре известно, что участники карательных батальонов еще живы, также ведомство имеет сведения о точных местах их проживания.

Кроме того, ведомство намерено представить материалы уголовного дела в международный трибунал. Как заявил Швед, собранного объема фактов достаточно, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период ВОВ.

Уголовное дело по факту геноцида белорусского населения во время ВОВ было возбуждено в апреле. Тогда Швед заявил, что это сделано "в целях социальной и исторической справедливости". Сообщалось, что Беларусь планирует направить запросы в РФ, ФРГ и другие страны при расследовании.

 
Теги: Минск
 
 
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Для расследования данного уголовного дела Генпрокуратура проводила не только раскопки, изучала архивные документы, но и опрашивала свидетелей нацистских...
 
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