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Генпрокурор рассказал о расследовании дела о геноциде белорусов
17.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая - Sputnik. Результаты проведенных исследований, раскопок по делу о геноциде белорусов доказывают, что масштаб этой трагедии гораздо больше, нежели известно сегодня и указано в историографии, заявил в эфире "Беларусь-1" в воскресенье генеральный прокурор республики Андрей Швед.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Он отметил, что для расследования данного уголовного дела ведомство не только изучало архивные данные, проводило раскопки мест массовых захоронений, но также опрашивало свидетелей нацистских преступлений.
Швед рассказал о проведении
"Когда мы начали работать там, даже опытные следователи, прокуроры, криминалисты содрогнулись от того что там увидели. Наслоения людей, матери, которые обнимают своих младенцев с пулевыми отверстиями в затылке – все это настолько поражает, показывает цинизм, жестокость фашизма, нацизма", – заявил Швед.
По его словам, это доказывает тот факт, что масштабы трагедии и официальная историография Беларуси далеки от реальных цифр уничтоженного населения. Швед добавил, что на территории страны нет ни одного района, который бы не затронула эта трагедия.
О живых нацистах и международном трибунале
Генпрокурор также рассказал, что в ходе расследования дела установлены сведения о живых нацистских преступниках, которые были в годы войны в списках участников карательных батальонов: литовских батальонов СС и Армии Крайовой.
"Готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде", – добавил Швед.
Он уточнил, что Генпрокуратуре известно, что участники карательных батальонов еще живы, также ведомство имеет сведения о точных местах их проживания.
Кроме того, ведомство намерено представить материалы уголовного дела в международный трибунал. Как заявил Швед, собранного объема фактов достаточно, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период ВОВ.
Уголовное дело по факту геноцида белорусского населения во время ВОВ было
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Для расследования данного уголовного дела Генпрокуратура проводила не только раскопки, изучала архивные документы, но и опрашивала свидетелей нацистских...
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