Гибель девушки в минском бассейне: суд начнется на этой неделе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая - Sputnik. Суд Первомайского района столицы 20 мая начнет рассмотрение уголовного дела и гибели молодой минчанки в аквапарке, сообщили в суде.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года - в бассейне минского аквапарка погибла 19 летняя девушка. На прошлой неделе прошло предварительное судебное заседание по гражданскому делу о компенсации морального вреда в связи с гибелью дочери истца при посещении аквапарка Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу.

В ноябре по факту гибели девушки в аквапарке было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.338 (выполнение работ либо оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Напомним, что смертельный инцидент произошел в столичном аквапарке 14 ноября. Как сообщали очевидцы, одну из посетительниц "присосало к сливной трубе бассейна", в результате чего она задохнулась. Сразу же после инцидента работа бассейна была приостановлена.

Читайте также: