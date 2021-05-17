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Гибель девушки в минском бассейне: суд начнется на этой неделе
17.05.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая - Sputnik. Суд Первомайского района столицы 20 мая начнет рассмотрение уголовного дела и гибели молодой минчанки в аквапарке, сообщили в суде.
Трагедия произошла в ноябре прошлого года - в бассейне минского аквапарка погибла 19 летняя девушка. На прошлой неделе прошло предварительное судебное заседание по гражданскому делу о компенсации морального вреда в связи с гибелью дочери истца при посещении аквапарка Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу.
В ноябре по факту гибели девушки в аквапарке было
Напомним, что
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Истцом по данному делу выступает отец 19-летней погибшей - уже прошло предварительное судебное заседание.
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