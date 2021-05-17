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Конфликт продолжается - Израиль нанес удары по домам и метро в секторе Газа
17.05.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая – Sputnik. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по 35 военным целям и тоннелям в палестинском анклаве сектор Газа, а также домам, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАС, заявили израильские ВВС.
"За последние несколько часов истребители и авиация ВВС США нанесли удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАС (палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа с июля 2007 года - Sputnik)", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
Как утверждает израильская армия, были атакованы дом командира батальона и командира роты Бейт-Ханун, а также командира одной из рот в Газе и командира роты Аш-Шати. Некоторые дома использовались для хранения оружия.
Также 54 израильских истребителя в ночь с воскресенья на понедельник нанесли третью серию авиаударов по системе тоннелей "Метро", поразив 15 километров подземных сооружений на севере анклава. Были поражены также 35 военных целей.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа
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Об обострении ситуации на израильско-палестинской границе
Путин отметил, что поскольку боевые действия происходят в непосредственной близости от российских границ, то "напрямую затрагивает интересы нашей безопасности". Он добавил, что с этой площадки (палестино-израильской границы - Sputnik) Москва постоянно будет получать новости, требующие особого внимания с точки зрения безопасности.
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Свою позицию по поводу конфликта
"Считаем естественным право любого субъекта на защиту. Глубоко убеждены, что как израильтяне, так и палестинцы имеют основополагающее право жить в мире и безопасности. Однако его реализация, также как и отстаивание своих интересов должны осуществляться в рамках международно-правового поля", - сказал он.
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Изральско-палестинский конфликт, как утверждают обе стороны, находится в острой фазе, по данным на утро 17 мая, атакованы новые цели.
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