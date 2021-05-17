Конфликт продолжается - Израиль нанес удары по домам и метро в секторе Газа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по 35 военным целям и тоннелям в палестинском анклаве сектор Газа, а также домам, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАС, заявили израильские ВВС.

"За последние несколько часов истребители и авиация ВВС США нанесли удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАС (палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа с июля 2007 года - Sputnik)", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Как утверждает израильская армия, были атакованы дом командира батальона и командира роты Бейт-Ханун, а также командира одной из рот в Газе и командира роты Аш-Шати. Некоторые дома использовались для хранения оружия.

Также 54 израильских истребителя в ночь с воскресенья на понедельник нанесли третью серию авиаударов по системе тоннелей "Метро", поразив 15 километров подземных сооружений на севере анклава. Были поражены также 35 военных целей.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены.

Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.

Реакция России

Об обострении ситуации на израильско-палестинской границе высказался президент России Владимир Путин. В минувшую пятницу он собрал совещание Совбеза и обсудил конфликт на Ближнем Востоке.

Путин отметил, что поскольку боевые действия происходят в непосредственной близости от российских границ, то "напрямую затрагивает интересы нашей безопасности". Он добавил, что с этой площадки (палестино-израильской границы - Sputnik) Москва постоянно будет получать новости, требующие особого внимания с точки зрения безопасности.

Реакция Беларуси

Свою позицию по поводу конфликта озвучил МИД Беларуси . В ведомстве считают, что "не в праве поучать кого-то" и рассчитывают на скорейшую деэскалацию конфликта усилиями политиков и дипломатов. Представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подчеркнул, что наша страна всегда последовательно выступает за примат Международного права в межгосударственных отношениях.

"Считаем естественным право любого субъекта на защиту. Глубоко убеждены, что как израильтяне, так и палестинцы имеют основополагающее право жить в мире и безопасности. Однако его реализация, также как и отстаивание своих интересов должны осуществляться в рамках международно-правового поля", - сказал он.

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