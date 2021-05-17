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Пограничники перехватили очередной беспилотник на границе с Литвой
17.05.2021 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая - Sputnik. Лидский пограничный отряд в очередной раз выявил беспилотный летательный аппарат вблизи белорусско-литовской границы, сообщили в ГПК.
Использовался БЛА незаконно, его полет не был согласован не было согласовано с компетентными органами.
"Для пресечения полета пограничный наряд применил радиоэлектронное ружье. В итоге пограничники "приземлили" коптер в полукилометре от государственной границы", - сообщили Sputnik в ГПК.
Там напомнили, что незаконное использование беспилотных летательных аппаратов в пограничной зоне является нарушением пограничного режима.
Сумма штрафа за такое правонарушение для физических лиц достигает 580 рублей, для юрлиц – 1740. Если нарушение совершено в пограничной полосе, физлицам грозит штраф до 1450 рублей, а юридическим лицам – до 2900.
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Ружье "Гроза-Р2" представляет собой средство для перехвата и радиоподавления сигналов малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Оператор воздействует на дрон излучением и созданием помех принуждает беспилотник к посадке. В эксплуатацию белорусских военных "Гроза-Р2" поступила в 2018 году.
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Чтобы сбить БЛА, который использовался незаконно, белорусские пограничники применили радиоэлектронное ружье.
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