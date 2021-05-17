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Пограничники перехватили очередной беспилотник на границе с Литвой

17.05.2021 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая - Sputnik. Лидский пограничный отряд в очередной раз выявил беспилотный летательный аппарат вблизи белорусско-литовской границы, сообщили в ГПК.

Использовался БЛА незаконно, его полет не был согласован не было согласовано с компетентными органами.

"Для пресечения полета пограничный наряд применил радиоэлектронное ружье. В итоге пограничники "приземлили" коптер в полукилометре от государственной границы", - сообщили Sputnik в ГПК.

© Photo : ГПК РБ
Самодельный дрон с контрабандой перехватили пограничники в Брестском районе

Там напомнили, что незаконное использование беспилотных летательных аппаратов в пограничной зоне является нарушением пограничного режима.

Сумма штрафа за такое правонарушение для физических лиц достигает 580 рублей, для юрлиц – 1740. Если нарушение совершено в пограничной полосе, физлицам грозит штраф до 1450 рублей, а юридическим лицам – до 2900.

Ранее в апреле два дрона с контрабандой сбили вблизи литовской границы - тогда также было использовано ружье "Гроза-Р2".

Ружье "Гроза-Р2" представляет собой средство для перехвата и радиоподавления сигналов малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Оператор воздействует на дрон излучением и созданием помех принуждает беспилотник к посадке. В эксплуатацию белорусских военных "Гроза-Р2" поступила в 2018 году.

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Теги: Минск
 
 
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Чтобы сбить БЛА, который использовался незаконно, белорусские пограничники применили радиоэлектронное ружье.
 
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