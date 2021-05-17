ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нигерийский футболист пропал в Беларуси после сборов

17.05.2021 15:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают футболиста из Нигерии, который пропал в Беларуси после сборов.

По информации милиции, ищут 20-летнего Еммануела Зади Чакву после обращения представителя футбольной команды.

Известно, что спортсмен 7 мая после сборов не вернулся в гостиницу, где остановилась команда.

Правоохранители назвали приметы разыскиваемого: имеет спортивное телосложение, глаза – карие, волосы – темные. По предварительным данным, нигериец мог отправиться в Минск.

В милиции просят граждан, которые что-либо знают о разыскиваемом, сообщить известную информацию в Ленинский РОВД Бреста.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известно, что спортсмен 7 мая после сборов не вернулся в гостиницу, где остановилась команда.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пограничники перехватили очередной беспилотник на границе с Литвой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by