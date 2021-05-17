Нигерийский футболист пропал в Беларуси после сборов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают футболиста из Нигерии, который пропал в Беларуси после сборов.

По информации милиции, ищут 20-летнего Еммануела Зади Чакву после обращения представителя футбольной команды.

Известно, что спортсмен 7 мая после сборов не вернулся в гостиницу, где остановилась команда.

Happy birthday to our star striker .. Emmanuel, wish you long life and prosperity pic.twitter.com/vNB93r5fZH — lionheart football club (@ClubLionheart) March 17, 2021

Правоохранители назвали приметы разыскиваемого: имеет спортивное телосложение, глаза – карие, волосы – темные. По предварительным данным, нигериец мог отправиться в Минск.

В милиции просят граждан, которые что-либо знают о разыскиваемом, сообщить известную информацию в Ленинский РОВД Бреста.