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Нигерийский футболист пропал в Беларуси после сборов
17.05.2021 15:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают футболиста из Нигерии, который пропал в Беларуси после сборов.
По информации милиции, ищут 20-летнего Еммануела Зади Чакву после обращения представителя футбольной команды.
Известно, что спортсмен 7 мая после сборов не вернулся в гостиницу, где остановилась команда.
Правоохранители назвали приметы разыскиваемого: имеет спортивное телосложение, глаза – карие, волосы – темные. По предварительным данным, нигериец мог отправиться в Минск.
В милиции просят граждан, которые что-либо знают о разыскиваемом, сообщить известную информацию в Ленинский РОВД Бреста.
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Известно, что спортсмен 7 мая после сборов не вернулся в гостиницу, где остановилась команда.
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