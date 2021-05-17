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В детском саду Могилева ребенок просунул пальцы в дверной проем - понадобилась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
Днем 17 мая из детского сада Могилева позвонили в МЧС: рука 3-летней девочки застряла в дверном проеме. Малышка по неосторожности просунула несколько пальцев в щель и не смогла самостоятельно их освободить,
На помощь к ребенку выехала группа специалистов, включая врача. Ручку ребенка из двери достали.
На всякий случай малышку отвезли на осмотр в Могилевскую областную детскую больницу.
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Днем 17 мая из детского сада Могилева позвонили в МЧС: рука 3-летней девочки застряла в дверном проеме.
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