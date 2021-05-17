В детском саду Могилева ребенок просунул пальцы в дверной проем - понадобилась помощь спасателей

Источник материала: Tut.by

Днем 17 мая из детского сада Могилева позвонили в МЧС: рука 3-летней девочки застряла в дверном проеме. Малышка по неосторожности просунула несколько пальцев в щель и не смогла самостоятельно их освободить, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

На помощь к ребенку выехала группа специалистов, включая врача. Ручку ребенка из двери достали.

На всякий случай малышку отвезли на осмотр в Могилевскую областную детскую больницу.



Фото: МЧС