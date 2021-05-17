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В Гродно возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии

17.05.2021 20:45 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Накануне инспекторы ДПС попытались остановить Ford Mondeo, чьи действия на дороге вызвали подозрения. Но водитель лишь ускорился, началась погоня. Во время обгона на скорости около 150 км/ч шофер не справился с управлением и врезался в бетонный забор частного дома. От удара пассажир погиб мгновенно. Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, оказалось, что 18-летний парень лишен прав. Из покореженной машины пострадавших извлекали спасатели. 


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Накануне инспекторы ДПС попытались остановить Ford Mondeo, чьи действия на дороге вызвали подозрения. Но водитель лишь ускорился, началась погоня. Во время обгона на...
 
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