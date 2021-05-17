В Могилевском районе мужчина работал на участке - его ноги затянуло в мотокультиватор. Он в больнице с переломами

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе мужчина пострадал, работая у себя на участке, его ноги затянуло в мотокультиватор. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.



Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Инцидент произошел в деревне Бруски. Местный житель работал у себя на подворье, используя мотокультиватор, когда крутящаяся фреза стала наматывать попавшую туда одежду. Ноги мужчины оказались затянуты в устройство, а чтобы освободиться ему понадобилась помощь спасателей. Сотрудники МЧС вызволили его с использованием специального инструмента.

В итоге медики констатировали у пострадавшего переломы ног — мужчину госпитализировали.