﻿ В Могилевском районе мужчина работал на участке - его ноги затянуло в мотокультиватор. Он в больнице с переломами. 21.by
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В Могилевском районе мужчина работал на участке - его ноги затянуло в мотокультиватор. Он в больнице с переломами

17.05.2021 21:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе мужчина пострадал, работая у себя на участке, его ноги затянуло в мотокультиватор. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.


Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Инцидент произошел в деревне Бруски. Местный житель работал у себя на подворье, используя мотокультиватор, когда крутящаяся фреза стала наматывать попавшую туда одежду. Ноги мужчины оказались затянуты в устройство, а чтобы освободиться ему понадобилась помощь спасателей. Сотрудники МЧС вызволили его с использованием специального инструмента.

В итоге медики констатировали у пострадавшего переломы ног — мужчину госпитализировали.

 
 
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Для того чтобы помочь местному жителю, сотрудникам МЧС пришлось применять специальный инструмент.
 
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