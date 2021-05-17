Всплеск смертей от передозировки наркотиков отмечают в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая ― Sputnik. В Беларуси с начала 2021-го зарегистрированы 22 летальных исхода от передозировки наркотиков, большинство погибших – опийные наркоманы, такую информацию озвучили в эфире телеканала ОНТ.

Средний возраст погибших – 35 лет, причем передозировка может произойти даже при первом приеме. Один из последних случаев – двое погибших в Минске. Всплеск смертей связывают с исчезновением мака на наркорынке.

Как рассказал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов, особой популярность у наркоманов с опиумной зависимостью пользуется метадон.

"Раньше в Минске была проблема с распространением семян мака, из которого наркоманы изготавливали экстракционный опий. Эту проблему побороли. Мы осудили, привлекли к ответственности лиц, которые занимались распространением этого вещества, но, к сожалению, появился метадон, в том числе и героин. Наркозависимые опийные его приобретают, и наступает смерть", – отметил Сазонов.

Привозят метадон с Востока и реализуют через интернет-магазины. Эксперты обращают внимание, что от дилера к дилеру в наркотик могут добавлять и другую химию, дабы увеличить вес и больше заработать.