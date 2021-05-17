Работа на БМЗ после аварийного отключения насосов восстановлена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Работа на Белорусском металлургическом заводе возобновлена после аварийного отключения насосов водоподготовки, сообщила пресс-служба предприятия.

Как стало известно, отключение насосов произошло в ночь с 16 на 17 мая. По состоянию на 19:30 функционирование сталеплавильных печей и стана сортопрокатного цеха № 1 восстановлено.

Время простоя службы цехов использовали для проведения профилактических мероприятий. В пресс-службе подчеркнули, что электросталеплавильный и сортопрокатный цеха № 2, а также трубопрокатный и сталепроволочный в понедельник работали в штатном режиме.

Белорусский металлургический завод

ОАО "БМЗ – управляющая компания холдинга "БМК" – высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Состоит из связанных одной технологической цепочкой сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного производств и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.

Выручка предприятия за прошлый год снизилась на 200 миллионов рублей – до 2,7 миллиарда. Себестоимость реализованной продукции составила 2,49 миллиарда, прибыль – 3,27 миллиона рублей против убытка в 75 миллионов в 2019 году. На предприятии работают более 11 тысяч человек.

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