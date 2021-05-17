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В Минске "минировали" несколько торговых центров
18.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая ― Sputnik. Правоохранители проверяют сообщение о минировании нескольких торговых центров столицы, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
В один из торговых центров в понедельник в 17:30 поступило электронное сообщение с информацией о том, что в нескольких ТЦ Минска заложены взрывные устройства.
На месте работали правоохранители и саперно-пиротехнические группы. В пресс-службе ГУВД принесли извинения за доставленные неудобства, которые связанны с предпринятыми мерами безопасности, и поблагодарили за проявленное терпение и понимание.
Позднее в пресс-службе сообщили, что информация о минировании не подтвердилась.
"Саперно-пиротехнические группы обследовали указанные объекты и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению автора сообщения", – говорится в сообщении.
В ГУВД Мингорисполкома также напомнили, что заведомо ложное сообщение об опасности – уголовно-наказуемое деяние.
Волна лжеминирований
За последние несколько месяцев по Беларуси прокатилась волна лжеминирований.
Объекты для "минирования" были разные: в Несвиже, например, это был детский сад, в милицию поступала информация о закладке взрывных устройств как в столичных, так и региональных вузах. Злоумышленники сообщали и о "минировании" метро, ж/д вокзала, самолета, торгового центра в Минске, а также здание банка.
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