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Просто разозлился: пенсионер "заминировал" детскую поликлинику
18.05.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая - Sputnik. Суд Фрунзенского района столицы огласил обвинительный приговор пенсионеру, сообщившему о взрывном устройстве в детской поликлинике и отправил его лечиться от хронического алкоголизма, сообщили в службе информации прокуратуры Минска.
Инцидент с "минированием" детского лечебного учреждения во Фрунзенском районе белорусской столицы случился в ноябре 2020 года, когда пьяный пенсионер улегся на пол - он разозлился, что его попытались вывести из здания.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности.
"На основании ч.1 ст.340 Уголовного кодекса суд назначил минчанину наказание в виде одного года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа", - сообщили Sputnik во вторник в прокуратуре.
Кроме этого, суд отправил обвиняемого на принудительное лечение от хронического алкоголизма.
© Sputnik / Виктор Толочко
В суде было установлено, сотрудница одной из детских столичных поликлиник 26 ноября 2020 года увидела лежавшего в здании на полу нетрезвого обвиняемого. Медработник помогла пенсионеру подняться, а затем попросила его покинуть поликлинику. На это обвиняемый сообщил, что здание заминировано и готовится взрыв.
Такая информация повлекла за собой соответствующую реакцию со стороны медперсонала, руководства учреждения здравоохранения и органов, призванных проверить поступившее сообщение и принять меры к недопущению взрыва и его последствий.
По результатам обследования помещений взрывные устройства не были обнаружены.
Обвиняемый признал свою вину. Пояснил, что тогда он просто разозлился на сделанное ему замечание и просьбу покинуть здание.
Приговор вступил в законную силу.
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Пьяный пенсионер улегся на полу поликлинике, а после того, как его попросили удалиться из медицинского учреждения, сообщил, что в здании находится взрывное...
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