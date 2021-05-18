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Десятки ракет снова выпущены по Израилю с территории сектора Газа

18.05.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая ― Sputnik.  Около 90 ракет выпущено из сектора Газа по территории Израиля с вечера понедельника, сообщают ВВС Израиля.

Два десятка ракет не долетели до израильских территорий и упали в самом секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила большую часть выпущенных палестинцами ракет.

Данных о местах падений ракет, а также пострадавших израильских гражданах пока нет.

Неспокойное утро

С утра 18 мая сирены воздушной тревоги звучат на юге Израиля в районах, прилегающих к сектору Газа.

В свою очередь, СМИ Палестины сообщают о массированных ударах израильской армии по всему сектору Газа, включая корабли ХАМАС на побережье.

Разрушена и единственная в анклаве лаборатория, в которой проводили тесты на COVID. Ракета попала в клинику Аль-Рималь в одноименном палестинском городе.

Частично разрушено министерство здравоохранения и катарское управление Красного Полумесяца в Газе.

Палестинцы разбирают руины домов после сильнейшего обстрела в понедельник 17 мая. 

Израиль и Палестина: новый виток насилия

Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Поводом к акциям протеста стали ужесточенный контроль доступа к мечети Аль-Акса во время священного для мусульман месяца Рамадан, а также угроза выселения нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима по решению суда.

Только за минувшую неделю число жертв в секторе Газа превысило 200 человек, при этом среди погибших около 60 детей. В Израиле жертвами ракетной атаки палестинцев стали 10 человек, в том числе 2 детей.

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Теги: Минск
 
 
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Некоторые из них не долетели до израильской территории, а большую часть перехватили войска противовоздушной обороны.
 
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