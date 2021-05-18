Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая - Sputnik. ДФР Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело, сообщили в КГК.

"Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере)", - сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе КГК.

Там пояснили, что ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году был получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ).

"По данным ДФР, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий", - рассказали в КГК.

"На основании предоставленных ДФР сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 "О Парке высоких технологий", - пояснили в КГК.

В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента ПВТ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

"В настоящее время органами финансовых расследований КГК проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности", - сообщили в КГК.