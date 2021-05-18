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В офис TUT.BY пришли сотрудники ДФР

18.05.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая - Sputnik. В офис TUT.BY пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает портал.

По информации издания, представители силовых органов пришли домой к некоторым из редакторов, включая главреда портала Марину Золотову.
В настоящее время в пресс-службе Комитета государственного контроля не могут прокомментировать происходящее и говорят о том, что она будет распространена позднее.

Стало известно, что сотрудники Департамента финансовых расследований пришли также в региональные офисы портала TUT.BY.

В прошлом году осенью министерство информации республики вынесло TUT.BY четыре письменных предупреждения. После чего Мининформ обратился в суд и лишил портал статуса сетевого издания.

После лишения официального статуса сетевого издания журналисты портала не могут обращаться с официальными запросами в государственные органы, брать интервью или освещать митинги с жилетками и бейджами с надписью "Пресса".

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский портал сообщает, что сотрудники редакции, которые были в офисе, не отвечают на телефонные звонки.
 
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