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В офис TUT.BY пришли сотрудники ДФР
18.05.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая - Sputnik. В офис TUT.BY пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает
По информации издания, представители силовых органов пришли домой к некоторым из редакторов, включая главреда портала Марину Золотову.
Стало известно, что сотрудники Департамента финансовых расследований пришли также в региональные офисы портала TUT.BY.
В прошлом году осенью министерство информации республики вынесло TUT.BY четыре письменных предупреждения. После чего Мининформ обратился в суд и
После лишения официального статуса сетевого издания журналисты портала не могут обращаться с официальными запросами в государственные органы, брать интервью или освещать митинги с жилетками и бейджами с надписью "Пресса".
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Белорусский портал сообщает, что сотрудники редакции, которые были в офисе, не отвечают на телефонные звонки.
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