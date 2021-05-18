ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доступ к интернет-ресурсам TUT.BY ограничен

18.05.2021 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая ― Sputnik. Принято решение об ограничении доступа к самому сайту TUT.BY и его копиям, сообщила пресс-служба Миниформа во вторник.

"На основании уведомления Генпрокуратуры министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям", - отметили в пресс-службе Мининформа.

В сообщении подчеркнули, что Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части публикации запрещенной информации на интернет-ресурсе TUT.BY.

"В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL", - пояснили в Мининформе.

В соответствии со статьей 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещается распространение информации от имени организаций, которые не прошли в установленном порядке госрегистрацию, предупредили в министерстве.

Лишение статуса

В прошлом году осенью министерство информации республики вынесло TUT.BY четыре письменных предупреждения. После чего Мининформ обратился в суд, вследствие чего портал был лишен статуса сетевого издания.

Ранее в СК отмечали, что организация BYSOL финансирует стачкомы предприятий, деструктивных сообществ, так называемых фондов медицинской, а также спортивной и культурной солидарности. Следователи установили, что объединения тесно взаимодействуют между собой. В ходе следствия, как объяснили следователи, также были получены доказательства о финансировании BYSOL деятельности ранее признанного УСК по Минску экстремистского формирования, созданного как объединение деструктивных дворовых чатов в мессенджерах. В отношении одного из организаторов было возбуждено уголовное дело.

Проверка в TUT.BY

Во вторник стало известно, что в офисы редакции пришла проверка. Как стало известно, ДФР Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбудил уголовное дело, которое предусмотрено частью 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

В частности, речь идет о том, что из-за необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" господдержки как резидента ПВТ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник стал известно, что в минский и региональные офисы редакции TUT.BY пришла проверка, возбуждено уголовное дело.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пропавшего в Беларуси нигерийского футболиста нашли в польском поезде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by