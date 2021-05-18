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Доступ к интернет-ресурсам TUT.BY ограничен
18.05.2021 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая ― Sputnik. Принято решение об ограничении доступа к самому сайту TUT.BY и его копиям, сообщила пресс-служба Миниформа во вторник.
"На основании уведомления Генпрокуратуры министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям", - отметили в пресс-службе Мининформа.
В сообщении подчеркнули, что Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части публикации запрещенной информации на интернет-ресурсе TUT.BY.
"В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL", - пояснили в Мининформе.
В соответствии со статьей 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещается распространение информации от имени организаций, которые не прошли в установленном порядке госрегистрацию, предупредили в министерстве.
Лишение статуса
В прошлом году осенью министерство информации республики вынесло TUT.BY четыре письменных предупреждения. После чего Мининформ обратился в суд, вследствие чего портал
Ранее в СК отмечали, что организация BYSOL финансирует стачкомы предприятий, деструктивных сообществ, так называемых фондов медицинской, а также спортивной и культурной солидарности. Следователи установили, что объединения тесно взаимодействуют между собой. В ходе следствия, как объяснили следователи, также были получены доказательства о финансировании BYSOL деятельности ранее признанного УСК по Минску экстремистского формирования, созданного как объединение деструктивных дворовых чатов в мессенджерах. В отношении одного из организаторов было возбуждено уголовное дело.
Проверка в TUT.BY
Во вторник стало известно, что в офисы редакции пришла проверка. Как стало известно, ДФР Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбудил уголовное дело, которое предусмотрено частью 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).
В частности, речь идет о том, что из-за необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" господдержки как резидента ПВТ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.
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Во вторник стал известно, что в минский и региональные офисы редакции TUT.BY пришла проверка, возбуждено уголовное дело.
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