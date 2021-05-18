Доступ к интернет-ресурсам TUT.BY ограничен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая ― Sputnik. Принято решение об ограничении доступа к самому сайту TUT.BY и его копиям, сообщила пресс-служба Миниформа во вторник.

"На основании уведомления Генпрокуратуры министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям", - отметили в пресс-службе Мининформа.

В сообщении подчеркнули, что Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части публикации запрещенной информации на интернет-ресурсе TUT.BY.

"В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL", - пояснили в Мининформе.

В соответствии со статьей 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещается распространение информации от имени организаций, которые не прошли в установленном порядке госрегистрацию, предупредили в министерстве.

Лишение статуса

В прошлом году осенью министерство информации республики вынесло TUT.BY четыре письменных предупреждения. После чего Мининформ обратился в суд, вследствие чего портал был лишен статуса сетевого издания.

Ранее в СК отмечали, что организация BYSOL финансирует стачкомы предприятий, деструктивных сообществ, так называемых фондов медицинской, а также спортивной и культурной солидарности. Следователи установили, что объединения тесно взаимодействуют между собой. В ходе следствия, как объяснили следователи, также были получены доказательства о финансировании BYSOL деятельности ранее признанного УСК по Минску экстремистского формирования, созданного как объединение деструктивных дворовых чатов в мессенджерах. В отношении одного из организаторов было возбуждено уголовное дело.

Проверка в TUT.BY

Во вторник стало известно, что в офисы редакции пришла проверка. Как стало известно, ДФР Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбудил уголовное дело, которое предусмотрено частью 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

В частности, речь идет о том, что из-за необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" господдержки как резидента ПВТ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.