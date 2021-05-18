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Пропавшего в Беларуси нигерийского футболиста нашли в польском поезде

18.05.2021 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Пропавшего в Бресте 20-летнего футболиста из Нигерии Зади Чукву Еммануела нашли в вагоне поезда, который ехал из Бреста в польский Тересполь, рассказали Sputnik в УВД Брестского облисполкома.

"Он нашелся, жив-здоров. Его задержали прямо в вагоне поезда, который следовал на Тересполь", - пояснили в управлении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, в милицию с сообщением о пропаже футболиста обратился представитель команды. Известно, что 7 мая спортсмен после сборов не вернулся в гостиницу, где остановился его клуб. Предполагалось, что иностранец мог отправиться в Минск.

В ФК "Динамо-Брест" сказали Sputnik, что Еммануела играл за команду "Новые львы", которая приезжала на турнир в Брест и играла против брестских динамовцев.

"К нашей команде он не имеет отношения", - уточнили в пресс-службе белорусского клуба.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Известно, что спортсмен 7 мая после сборов не вернулся в гостиницу, где остановилась его команда, после этого его объявили в розыск.
 
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