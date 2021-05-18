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Пропавшего в Беларуси нигерийского футболиста нашли в польском поезде
18.05.2021 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая – Sputnik. Пропавшего в Бресте 20-летнего футболиста из Нигерии Зади Чукву Еммануела нашли в вагоне поезда, который ехал из Бреста в польский Тересполь, рассказали Sputnik в УВД Брестского облисполкома.
"Он нашелся, жив-здоров. Его задержали прямо в вагоне поезда, который следовал на Тересполь", - пояснили в управлении.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщалось ранее, в милицию с сообщением о
В ФК "Динамо-Брест" сказали Sputnik, что Еммануела играл за команду "Новые львы", которая приезжала на турнир в Брест и играла против брестских динамовцев.
"К нашей команде он не имеет отношения", - уточнили в пресс-службе белорусского клуба.
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Известно, что спортсмен 7 мая после сборов не вернулся в гостиницу, где остановилась его команда, после этого его объявили в розыск.
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