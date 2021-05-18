ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Целилась в Гарри: Маркл обвинили во лжи из-за снимка с Миддлтон

18.05.2021 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супругу принца Гарри Меган Маркл уличили в очередном обмане: в сети обсуждают давний снимок мятежницы с изображением Кейт Миддлтон.

Маркл всегда уверяла, что не мечтала выйти замуж за принца, а в скандальном интервью Опре Уинфри и вовсе отметила, что ничего не знала о королевской семье. Но теперь в сеть слили вещдок, который отрицает все сказанное герцогиней.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают фото, сделанное в далеком 2014-м году - за пару лет до судьбоносного знакомства Маркл с принцем Гарри.

На снимке Маркл запечатлена со своей приятельницей, а в руках она держит журнал, на обложке которого красуется Кейт Миддлтон.

На эту "оплошность" обратило внимание и издания Page Six, которое тут же разузнало, что звездой того номера действительно была герцогиня Кембриджская.

Теперь фанаты с удвоенной силой начали обсуждать слова Маркл во время эфира на американском телевидении.

"Она же утверждала, что ничего не знала о Гарри и его семье"; "Она заранее целилась в Гарри"; "Не мечтала стать женой принца? Не верю"; "Ох, Меган-Меган, ты окончательно погрязла в своей лжи", - прокомментировали в сети.

И хотя некоторые уверяют, что это простое совпадение, в слова Маркл верится с трудом. А пока публику ждет новая коллаборация: беременная Маркл и принц Гарри снова объединились с Опрой Уинфри.

Читайте также:

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернет-пользователи уверены: продуманная экс-актриса придумала "план захвата" принца еще до встречи с ним.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Доступ к интернет-ресурсам TUT.BY ограничен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by