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Целилась в Гарри: Маркл обвинили во лжи из-за снимка с Миддлтон
18.05.2021 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супругу принца Гарри Меган Маркл уличили в очередном обмане: в сети обсуждают давний снимок мятежницы с изображением Кейт Миддлтон.
Маркл всегда уверяла, что не мечтала выйти замуж за принца, а в
Пользователи социальных сетей активно обсуждают фото, сделанное в далеком 2014-м году - за пару лет до судьбоносного знакомства Маркл с принцем Гарри.
На снимке Маркл запечатлена со своей приятельницей, а в руках она держит журнал, на обложке которого красуется Кейт Миддлтон.
На эту "оплошность" обратило внимание и издания Page Six, которое тут же разузнало, что звездой того номера действительно была герцогиня Кембриджская.
Теперь фанаты с удвоенной силой начали обсуждать слова Маркл во время эфира на американском телевидении.
"Она же утверждала, что ничего не знала о Гарри и его семье"; "Она заранее целилась в Гарри"; "Не мечтала стать женой принца? Не верю"; "Ох, Меган-Меган, ты окончательно погрязла в своей лжи", - прокомментировали в сети.
И хотя некоторые уверяют, что это простое совпадение, в слова Маркл верится с трудом. А пока публику ждет новая коллаборация: беременная Маркл и принц Гарри
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Интернет-пользователи уверены: продуманная экс-актриса придумала "план захвата" принца еще до встречи с ним.
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