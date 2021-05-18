Целилась в Гарри: Маркл обвинили во лжи из-за снимка с Миддлтон

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супругу принца Гарри Меган Маркл уличили в очередном обмане: в сети обсуждают давний снимок мятежницы с изображением Кейт Миддлтон.

Маркл всегда уверяла, что не мечтала выйти замуж за принца, а в скандальном интервью Опре Уинфри и вовсе отметила, что ничего не знала о королевской семье. Но теперь в сеть слили вещдок, который отрицает все сказанное герцогиней.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают фото, сделанное в далеком 2014-м году - за пару лет до судьбоносного знакомства Маркл с принцем Гарри.

На снимке Маркл запечатлена со своей приятельницей, а в руках она держит журнал, на обложке которого красуется Кейт Миддлтон.

На эту "оплошность" обратило внимание и издания Page Six, которое тут же разузнало, что звездой того номера действительно была герцогиня Кембриджская.

Теперь фанаты с удвоенной силой начали обсуждать слова Маркл во время эфира на американском телевидении.

"Она же утверждала, что ничего не знала о Гарри и его семье"; "Она заранее целилась в Гарри"; "Не мечтала стать женой принца? Не верю"; "Ох, Меган-Меган, ты окончательно погрязла в своей лжи", - прокомментировали в сети.

И хотя некоторые уверяют, что это простое совпадение, в слова Маркл верится с трудом. А пока публику ждет новая коллаборация: беременная Маркл и принц Гарри снова объединились с Опрой Уинфри.

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