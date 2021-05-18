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Маленький ребенок выпал с четвертого этажа в Светлогорске

18.05.2021 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Трехлетний ребенок получил тяжелые травмы в результате падения с балкона четвертого этажа в Светлогорске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

© Sputnik Констанция Ждановская
Маленький ребенок выпал из окна 2-го этажа в Пинском районе

Несчастный случай в райцентре произошел около 20:40 в понедельник, 17 мая.

"Вечером малолетний вместе с отцом и двумя сестрами 5 и 8 лет находился по месту жительства. По словам мужчины, примерно в 20:30 он оставил детей одних и на непродолжительное время ушел в магазин", – сказали в СК.

Там также отметили, что в это время мальчик вышел на балкон, сумел забраться на стоявший у открытого окна стол и выпал.

В скорую позвонила женщина, которая живет на первом этаже того же дома, – она услышала плач ребенка.

Сейчас по факту местный райотдел СК проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи собирают материалы на родителей.

В комитете уточнили, что, по имеющейся информации, данная семья находится в социально-опасном положении. На момент происшествия мать со вторым сыном была в Минске на лечении.

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Теги: Минск
 
 
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В скорую позвонила женщина, которая живет на первом этаже того же дома, – она услышала плач ребенка.
 
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