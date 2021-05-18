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Машина упала в канал под Лельчицами: погибла молодая пара

18.05.2021 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Лельчицком районе: машина съехала с дороги и опрокинулась в мелиоративный канал, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

© Photo : МВД Беларуси
Mercedes упал в канал возле Белоозерска: погибли три ребенка и двое взрослых

По данным инспекторов, авария произошла вечером в воскресенье, 16 мая, однако авто обнаружили только утром следующего дня случайные граждане.

"При извлечении автомобиля из канала в салоне были обнаружены тела 24-летнего парня и 19-летней девушки", – сказали в ГАИ.

Там также назвали вероятную причину аварии: машина упала в мелиоративный канал из-за того, что водитель во время движения не справился с управлением.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

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© Photo : ГАИ Гомеля
На месте происшествия

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Автомобиль пролежал в мелиоративном канале всю ночь – его только на следующее утро обнаружили случайные граждане.
 
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