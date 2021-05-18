|
Машина упала в канал под Лельчицами: погибла молодая пара
18.05.2021 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая – Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Лельчицком районе: машина съехала с дороги и опрокинулась в мелиоративный канал, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.
© Photo : МВД Беларуси
По данным инспекторов, авария произошла вечером в воскресенье, 16 мая, однако авто обнаружили только утром следующего дня случайные граждане.
"При извлечении автомобиля из канала в салоне были обнаружены тела 24-летнего парня и 19-летней девушки", – сказали в ГАИ.
Там также назвали вероятную причину аварии: машина упала в мелиоративный канал из-за того, что водитель во время движения не справился с управлением.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
Гомеля">
© Photo : ГАИ Гомеля
На месте происшествия
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль пролежал в мелиоративном канале всю ночь – его только на следующее утро обнаружили случайные граждане.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)