Машина упала в канал под Лельчицами: погибла молодая пара

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в Лельчицком районе: машина съехала с дороги и опрокинулась в мелиоративный канал, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

По данным инспекторов, авария произошла вечером в воскресенье, 16 мая, однако авто обнаружили только утром следующего дня случайные граждане.

"При извлечении автомобиля из канала в салоне были обнаружены тела 24-летнего парня и 19-летней девушки", – сказали в ГАИ.

Там также назвали вероятную причину аварии: машина упала в мелиоративный канал из-за того, что водитель во время движения не справился с управлением.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

Гомеля"> © Photo : ГАИ Гомеля На месте происшествия