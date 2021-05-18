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Футбольный тренер задержан за участие в массовых беспорядках в Бресте

18.05.2021 17:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бресте 27-летнего футбольного тренера за участие в массовых беспорядках 10 августа 2020 года, сообщили в МВД.

Как отметили в министерстве, несмотря на то, что с начала протестов в Беларуси прошло почти 10 месяцев, работа по установлению участников несанкционированных массовых мероприятий, которые грубо нарушали общественный порядок и совершали противоправные действия в отношении силовиков, продолжается.

"Задержан очередной участник протестов, он признан подозреваемым по делу о массовых беспорядках", – сообщили в МВД. Там уточнили, что это 27- летний футбольный тренер.

По данным милиции, вечером 10 августа 2020 года мужчина находился на проспекте Машерова в Бресте и вместе с другими участниками несанкционированного уличного шествия портил имущество, разбивал тротуарную плитку и выкрикивал протестные лозунги.

"Также он бросал камни и палки в охраняющих правопорядок милиционеров. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках", – сообщили в МВД.

В Беларуси после выборов 9 августа 2020 года прошли массовые уличные акции несогласных с итогами избирательной кампании. С августа прошлого года возбуждены тысячи уголовных дел за участие в массовых беспорядках, нападение на милиционеров, по другим "протестным" статьям.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Личность 27-летнего жителя Бреста оперативники уголовного розыска установили спустя более 10 месяцев после протестной акции в областном центре.
 
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