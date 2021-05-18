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Граница – не помеха: турок хотел пробраться в Беларусь к любимой

18.05.2021 18:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Пограничники задержали на белорусско-украинской границе уроженца Турции, который в обход пункта пропуска хотел попасть в Беларусь, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета республики.

© Photo : ГПК
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Сигнализационный комплекс погранзаставы "Семеновка" сработал рано утром в понедельник 17 мая.

"В ходе проверки пограничниками был задержан 33-летний уроженец Турции, который решил незаконно пробраться в Беларусь к девушке", – сказали в ГПК.

В комитете уточнили, что ранее мужчину не пустили в республику в пункте пропуска "Новая Гута", поэтому он решил незаконно попасть в Беларусь.

Мужчину за совершенное правонарушение оштрафовали на 12 базовых величин (348 рублей) и выдворили. Теперь он не сможет въехать в Беларусь в течение полугода.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину не пустили в республику в пункте пропуска "Новая Гута", поэтому он решил незаконно попасть в Беларусь.
 
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