Граница – не помеха: турок хотел пробраться в Беларусь к любимой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Пограничники задержали на белорусско-украинской границе уроженца Турции, который в обход пункта пропуска хотел попасть в Беларусь, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета республики.

Сигнализационный комплекс погранзаставы "Семеновка" сработал рано утром в понедельник 17 мая.

"В ходе проверки пограничниками был задержан 33-летний уроженец Турции, который решил незаконно пробраться в Беларусь к девушке", – сказали в ГПК.

В комитете уточнили, что ранее мужчину не пустили в республику в пункте пропуска "Новая Гута", поэтому он решил незаконно попасть в Беларусь.

Мужчину за совершенное правонарушение оштрафовали на 12 базовых величин (348 рублей) и выдворили. Теперь он не сможет въехать в Беларусь в течение полугода.