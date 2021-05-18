Калининградская таможня изъяла 150 тысяч пачек контрабандных сигарет из РБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Партию сигарет без российских акцизных марок изъяли калининградские таможенники, сообщает пресс-служба областной таможни.

Были проведены контрольные мероприятия на территориях грузового склада, расположенного в поселке Храброво. Сотрудники таможни обнаружили там 302 короба (150 950 пачек) сигарет различных марок.

"Все они были "без акцизных марок РФ, знака обращения на территории ЕАЭС (в виде ЕАС), маркировки средствами идентификации (в виде Data Matrix), которые по закону должны наноситься на товары, ввозимые в Российскую Федерацию", – сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

Из размещенной на упаковке информации следовало, что сигареты произведены в Беларуси. Товар изъят.

Автомобилями, поездами, лодками, дронами

Напомним, в середине апреля литовские таможенники задержали в пункте пропуска "Шальчининкай" (на белорусской стороне "Бенякони") грузовой автомобиль, в котором среди картона были тщательно уложены 300 тысяч пачек сигарет. Фура прибыла с территории Беларуси.

В начале мая в "Мядининкае" литовцы "тормознули" грузовик, в котором по документам перевозили деревянные панели. Водитель умудрился поменять номерные знаки и сбежал, оставив ключи в замке зажигания. При досмотре в машине было найдено около 350 тысяч пачек с сигаретами.

Контрабандные табачные изделия задерживаются на границе Литвы и Беларуси нередко. Пытаются провозить их разными способами: в грузовиках, поездах, легковых автомобилях и даже на моторных лодках. Кроме того, несколько раз для доставки контрабандного товара приспосабливались дроны.

В первой декаде месяца бдительность также проявили польские правоохранители: они перехватили самую крупную в истории партию контрабандных сигарет из РБ.

Контрабанда была обнаружена в ходе проверки на перегрузочном терминале в Тересполе грузового поезда. В трех контейнерах, вместо заявленных в декларациях минеральных удобрений и топливно-нагревательных элементов, оказалось около 2,5 миллиона пачек сигарет.

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