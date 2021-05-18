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Арестован еще один подозреваемый в "краже века" в Дрездене
19.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая – Sputnik. Арестован пятый подозреваемый в "краже века" из саксонской сокровищницы "Зеленый свод", расположенной в Дрездене, пропавшие украшения не обнаружены, сообщил во вторник официальный представитель городской прокуратуры Юрген Шмидт.
© REUTERS / MATTHIAS RIETSCHEL
"Все пятеро подозреваемых, обвиняемых в преступлении находятся в предварительном заключении. Суд только что принял решение об аресте пятого подозреваемого", – сказал он.
По словам прокурора, у правоохранителей сейчас нет каких-либо зацепок, которые помогли бы найти украденные украшения.
"Однако мы решительно настроены вернуть их и интенсивно работаем над этим", – заверил Шмидт.
Четверо подозреваемых были задержаны в ноябре и декабре прошлого года в Берлине. Они считаются главными подозреваемыми: по данным прокуратуры, мужчины непосредственно участвовали в ограблении.
Коллекцию сокровищницы основал в XVIII веке курфюрст Август Сильный. Во время Второй мировой войны ее вывезли в Москву в качестве военного трофея, в Дрезден она вернулась в 1958-м. Самый ценный экспонат музея - "Дрезденский зеленый бриллиант" весом 41 карат - похищен не был, так как выставлялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
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По словам прокурора, у правоохранителей сейчас нет каких-либо зацепок, которые помогли бы найти украденные украшения.
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