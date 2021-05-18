Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Арестован пятый подозреваемый в "краже века" из саксонской сокровищницы "Зеленый свод", расположенной в Дрездене, пропавшие украшения не обнаружены, сообщил во вторник официальный представитель городской прокуратуры Юрген Шмидт.

"Все пятеро подозреваемых, обвиняемых в преступлении находятся в предварительном заключении. Суд только что принял решение об аресте пятого подозреваемого", – сказал он.

По словам прокурора, у правоохранителей сейчас нет каких-либо зацепок, которые помогли бы найти украденные украшения.

"Однако мы решительно настроены вернуть их и интенсивно работаем над этим", – заверил Шмидт.

Ограбление сокровищницы произошло 25 ноября 2019 года: преступники украли украшения с бриллиантами и алмазами, при этом их стоимость не называется, поскольку пропавшие ювелирные изделия являются прежде всего культурной и исторической ценностью.

Четверо подозреваемых были задержаны в ноябре и декабре прошлого года в Берлине. Они считаются главными подозреваемыми: по данным прокуратуры, мужчины непосредственно участвовали в ограблении.

Коллекцию сокровищницы основал в XVIII веке курфюрст Август Сильный. Во время Второй мировой войны ее вывезли в Москву в качестве военного трофея, в Дрезден она вернулась в 1958-м. Самый ценный экспонат музея - "Дрезденский зеленый бриллиант" весом 41 карат - похищен не был, так как выставлялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.