Краснокнижный медведь повадился ходить за медом в деревни под Борисовом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Большой бурый медведь ходит по трем деревням под Борисовом и разоряет улья, рассказали Sputnik в Гливинском сельсовете, который находится в Борисовском районе.

"Шабыньки, Сыч, Тешковка. Так и есть, медведь ходит по этим деревням. Из леса выходит, ворочает улья и уходит обратно. Его гоняет кто как может, но пока справиться с ним не можем. Он не агрессивный, на подворья не нападает и животных не трогает", – обрисовал ситуацию председатель сельсовета Дмитрий Липницкий.

ВКонтакте / Типичный Борисов | ТБ Тыповы Барысаў 鮑里索夫 © Photo : На помощь пришли сотрудники местной инспекции охраны животного и растительного мира, охотники и милиционеры. Но косолапый продолжает навещать сельчан

О том, что медведь ходит по местным деревням, первыми сообщили сами сельчане в паблике "Типичный Борисов" в соцсети "ВКонтакте". Такому визиту местные не очень рады. Люди видели, что мишка подходит к домам и заходит на подворья в поисках меда.

Они спросили совета, что делать со зверем, который "все крушит и из-за которого люди не могут выйти из дома". Подписчики оставили сотню комментариев под записью: "Купите ему мед, угостите и подружитесь", "Медведей нельзя подкармливать, так он привыкает к человеку и приходит в деревни чаще", "Сначала собак порвет, потом еще кого…"

ВКонтакте / Юрий Шандрук © Photo : Медведь не агрессивный, на подворья не нападает и животных не трогает – пока что страдают только улья

Последний раз косматого видели минувшей ночью в деревне Сыч. Он пришел из соседнего леса и направился к ульям на одно из подворий. После этого, по словам Липницкого, он дошел в глубь деревни, где его уже ждали охотники и милиционеры.

"Они прогнали его, а он убежал в карьер. Но потом ночью возвратился и повалил три улья. Ладно мед, но пчелы погибают. Из-за этого страдают пчеловоды", – сказал председатель.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси со статусом "вид, находящийся под угрозой". Его численность может резко увеличиваться или уменьшаться от популяции к популяции. В мире осталось около 200 тысяч особей. Больше всего (120 тысяч) их в России, в Беларуси – порядка 100 медведей. Самая большая популяция находится в Березинском биосферном заповеднике неподалеку от Борисова.