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Два пилота погибли в Барановичах при крушении военного самолета
19.05.2021 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая - Sputnik. При крушении учебного самолета Як-130 погибли два летчика, сообщила в среду пресс-служба Минобороны Беларуси.
Самолет ЯК-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в среду днем в Барановичах. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность.
"Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались", - говорится в сообщении Минобороны.
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Летчики пытались увести самолет от жилых домов и катапультировались в последний момент, когда увидели, что траектория его падения безопасна для населения.
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