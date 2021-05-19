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Военный самолет разбился в Барановичах
19.05.2021 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Военный самолет разбился в среду недалеко от аэродрома в Барановичах, сообщает издание
По информации издания, самолет потерпел крушение при взлете с аэродрома - при падении он врезался в жилой дом.
"Самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. На взлете он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны, в результате катастрофы погибли два пилота. Перед крушением летчики пытались увести самолет от жилого массива и катапультировались только после того, как убедились, в том, что падение не приведет к жертвам.
Что за самолет разбился в Барановичах?
Учебно-боевые самолеты Як-130 пришли в белорусской армии на замену устаревшим чешским Л-39. Современная военная "летающая парта" представляет из себя двухместный реактивный самолет.
Боевая и одновременно учебная машина может нести различные виды вооружения, но при этом практически лишена брони, поэтому ограничена в ударном применении по объективным причинам.
Всего в белорусской армии до последнего момента насчитывалось 12 учебно-боевых самолетов Як-130, которые были приобретены у российской стороны.
Самолет способен нести до 3000 килограмм боевой нагрузки (управляемое и неуправляемое ракетное и бомбовое вооружение, пушки и т.д.) на девяти наружных узлах подвески.
Это единственный в своем роде учебный самолет с аэродинамической компоновкой и летно-техническими характеристиками дозвукового полета, аналогичными современному реактивному истребителю.
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По предварительной информации, самолет потерпел крушение при взлете с аэродрома, погибли два летчика.
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