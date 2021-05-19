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Разбившийся лейтенант Куконенко с детства мечтал стать летчиком

19.05.2021 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Под Барановичами разбился военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погибли оба летчика: командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи лейтенант Никита Куконенко.

В январе нынешнего года телекомпания "ВоенТВ" выпустила сюжет о молодом офицере, выпускнике Военной академии.

Его детство прошло в поселке Боровуха, что недалеко от Новополоцка, где базировалась вертолетная база. В семье разговоры были исключительно об авиации.

Никита окончил Полоцкое кадетское училище, затем поступил в Военную академию, на один из самых престижных факультетов – авиационный.

Его курс был экспериментальным: если раньше будущие пилоты изучали учебно-тренировочные Л-39, то Куконенко и его товарищи освоили и Як-130. Сначала с инструктором, а потом и самостоятельно.

"В конце учебы я очень уверенно себя чувствовал в самолете, спокойно знал, что делать", - рассказывал Никита.

Як-130 ему очень понравился: маневренный, скоростной, многофункциональный, между собой летчики этот самолет называют "летающий компьютер".

В сюжете лейтенант сказал, что поначалу думал, как сможет управлять этой машиной, а потом понял, что она многое может делать в воздухе. Никите нравилось чувство полета, свободы.

В планах на 2021 год было: доказать свое мастерство - стать летчиком третьего класса.

 
Теги: Минск
 
 
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Он был просто влюблен в небо: чувство полета, свободы. Очень быстро освоил самолет Як-130, хотя поначалу и робел.
 
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