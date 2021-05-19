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Самый большой в мире: в Антарктиде откололся айсберг в 12 раз больше Минска

19.05.2021 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды на днях, об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА) на своем сайте.

Площадь айсберга составляет около 4320 квадратных километров, цифру сопоставили с площадью острова Майорка (3640 квадратных километра). Для сравнения: площадь Минска - 348,8 квадратных километров, так что ледяная глыба по площади примерно в 12 раз больше белорусской столицы.

© Photo : ESA EarthObservation
Самый крупный в мире айсберг откололся в Антарктиде

Айсберг, получивший обозначение А-76, обнаружили британские и американские ученые, которые работали над снимками со спутника наблюдения Земли Sentinel-1.

Длина айсберга - 170 километров, ширина - 25 километров, и он, по данным агентства, является самым большим в мире. Известно, что айсберг откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и в настоящее время находится в море Уэдделла.

По данным ЕКА, предыдущий рекорд по площади принадлежал айсбергу А-32А также в море Уэделла - примерно 3880 квадратных километров.

Ранее Обсерватория Земли NASA сообщала, что подобные явления на ледниках в последние годы происходят все чаще и являются следствием глобального потепления.

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Теги: Минск
 
 
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Гигантскую глыбу льда уже признали самым крупным айсбергом - предыдущий "рекордсмен" был зафиксирован в том же море.
 
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